櫻坂46が24日、京セラドーム大阪で「5th TOUR2025“Addiction”」を開催した。4月に愛知から始まったツアーの最終公演となった今回は、グループ史上初となるパフォーマーとのコラボ演出に挑戦した。「流れ弾」にはアクロバットパフォーマーが登場し、同曲でセンターを務める田村保乃（26）が銃を放つ動きをすると、実際に銃弾を受けたかのように高所から落下。衝撃の演出にファンからはどよめきの声が上がった。終盤の「UDAGAWA GE