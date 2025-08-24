関電不動産開発と南海電鉄、大阪メトロは、大阪ミナミの繁華街で商業施設、オフィス、ホテルで構成する複合ランドマークの整備計画を始動させた。ミナミの魅力や回遊性を高める「（仮称）難波千日前地点再開発プロジェクト」（大阪市中央区難波千日前）で、2031年の開業を目標に地域のランドマークとなる複合施設を整備する。【こちらも】大阪・淀屋橋駅の再開発、施設名称が「淀屋橋ゲートタワー」に建設場所は、南海難波駅か