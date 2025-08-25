Ý¯ºä46¤¬24Æü¡¢Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¡ÖÝ¯ºä46 5th TOUR 2025¡ÈAddiction¡É¡×ºÇ½ªÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±½ê¤Ç¤Ï2Æü´Ö¤Ç·×8Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¹ë²Ú±é½Ð¤ÈÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖÝ¯ºä¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£¹ë²Ú°¼à¥¡Ê¤±¤ó¤é¤ó¡Ë¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£ËÁÆ¬¤«¤éÂçÊ®¿å¤¬¾å¤¬¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤Ö¤·¤¤¾Ð´é¤È¥­¥ì¥­¥ì¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢¡ÖAddiction¡×¤ÇËë³«¤±¡£¥À¥Ö