櫻坂46が24日、大阪・京セラドームで「櫻坂46 5th TOUR 2025“Addiction”」最終日公演を開催した。同所では2日間で計8万人を動員し、熱のこもった迫力のステージで「櫻坂の最高地点」を体現した。アンコールの「櫻坂の詩」曲中でキャプテン松田里奈（25）は「一緒に夢を追い続けていきましょう」と思いのこもったスピーチを届け、メンバーらも瞳をうるませた。全文は以下の通り。このツアーでまだ達成できなかったことをやり遂