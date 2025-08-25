櫻坂46が24日、全国ツアー『5th TOUR 2025 “Addiction”』のファイナル公演となる京セラドーム大阪公演Day2を開催した。今年の4月から約4ヶ月間にわたって全国5都市をまわり、坂道グループ初となる東京ドーム3days、京セラドーム大阪公演2daysを含む全11公演で26万人を動員した。過去最大規模となる全国ツアーのクライマックスでは、ほぼMCなしの圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了した。【ライブ写真43点】櫻坂46の最高地点！