女子プロテニスプレイヤーのマリア・シャラポワさんが日本時間24日、国際テニス殿堂入り式典に出席した。 元世界ランキング1位に登りつめたシャラポワさんは2004年に17歳でウィンブルドン選手権で優勝。四大大会通算5勝を挙げ、キャリアグランドスラムも達成した。 2020年に現役引退すると、2022年には第1子の男児を出産し母親に。その彼女は式典に出席し、殿堂入りへの喜びの気持ちをこうスピーチした