サントリーは、大阪・関西万博内のSUNTORY PARK CAFEでジャパニーズウイスキーのハイボールを8月8日から31日まで夜間限定で提供している。提供するハイボールは、シングルモルトウイスキー山崎（1,200円）、山崎12年（2,500円）、白州（1,200円）、白州12年（2,500円）、響ジャパニーズハーモニー（1,500円）、響ブレンダーズチョイス（2,500円）の6種類。サントリー生ビールやソフトドリンク、神戸牛コロッケ、ミックスナッツ、生