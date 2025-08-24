なすなかにしの中西茂樹さんがキン肉マン超人募集漫談を繰り広げる！ 「悪魔や残虐とは別次元のヤバい超人！史上最悪です!!」という超人を考案したというなすなかにし中西さん。そのゲスっぷりを解説してもらいます！ 超人リストVol.48サンタクロー身長：198cm体重：120kg超人強度：200万パワー出身地：フィンランド（サンタクロースの出身地）――なんか、サンタクロースっぽい超人ですけど、この猛暑に冬の