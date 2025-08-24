ロシア国防省は２４日、西部クルスク州や北西部レニングラード州など１０を超える地域で防空部隊が２３日夜にウクライナのドローン（無人機）９５機を迎撃し、破壊したと発表した。クルスク州にあるクルスク原子力発電所によると、２４日未明に原発で火災が一時発生した。原発の近くでウクライナの無人機が防空システムによって撃墜されて爆発し、補助変圧器が損傷したため、原発は発電能力を抑える対応をとった。けが人はいな