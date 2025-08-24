5G対応ミッドレンジスマホ「motorola edge 40（XT2303-3）」）」がAndroid 15に！Lenovo傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）の日本法人であるモトローラ・モビリティ・ジャパン（以下、モトローラ）が販売する5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「motorola edge 40（型番：XT2303-3）」に対してより新しいプラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が2025年8月末日より順次提供