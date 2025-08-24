石破茂首相は24日夜、小泉純一郎元首相らと東京都内の日本料理店で会食した。同席した山崎拓元自民党副総裁によると、戦後80年に合わせた首相見解が話題となり、小泉氏が猪瀬直樹氏の著書「昭和16年夏の敗戦」を参考に作成すべきだと提案すると、石破氏は「読んで非常に感銘を受けた」と応じた。小泉氏が2005年の「郵政解散」などを振り返り、石破氏は聞き入ったという。赤沢亮正経済再生担当相、武部勤元幹事長も参加した。