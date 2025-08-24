24日午後、福岡市早良区のマンションで3歳の女の子が倒れているのが見つかり、死亡しました。マンションのベランダから転落したとみられています。24日午後1時半ごろ、福岡市早良区曙のマンションで、「3歳の女の子が6階から転落した」と父親から消防に通報がありました。女の子は病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。警察によりますと、父親が窓が開く音に気づき、ベランダを確認したところ娘はおら