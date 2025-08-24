立憲民主党の野田代表は２４日、自民、公明両党の与党が参院選公約に掲げた国民１人２万円（子どもや低所得者は４万円）の給付策について「明確に民意として否定された」と述べた。党本部で記者団の質問に答えた。政府が２０２５年度補正予算案に「そのまま（給付策を入れて）出してきても、どの政党も反対する」とも強調した。