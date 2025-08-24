「日本ハム１−０ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）日本ハムがサヨナラ勝ちで、首位との直接対決に３連勝。ルーフオープンゲームの不敗神話を守り、さらに新たな記録も伸ばした。エスコンフィールドの屋根を開けた試合は今季５戦全勝だった。この日も息詰まる投手戦を延長十回の奈良間の決勝打で制して６戦全勝に。しかも、１３日のロッテ戦（３−２）、１９日のオリックス戦（６−５）に続いて３試合連続のサヨ