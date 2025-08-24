パ首位のソフトバンクは２４日の２位・日本ハム戦（エスコン）に延長１０回の末、０―１のサヨナラ負けを喫した。シ烈な優勝争いを繰り広げる両軍のゲーム差は「０・５」と肉薄。モイネロと伊藤の白熱の投手戦となり、両者ともに無失点でマウンドを降りた後、スコアレスで突入した延長戦で、逆転優勝に燃えるライバルに軍配が上がった。前回、福岡での３連戦は鷹が３連勝。今回の天王山は、日本ハムの?スイープ返し?で幕を閉じた