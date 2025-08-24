女優深田恭子が２３日放送のＴＢＳ「人生最高レストラン」に出演。意外な父親の職業を明かした。家族の誕生日を祝う時は、両親と妹家族と高級カニしゃぶを食べる慣わしで、７〜８人分を父親が支払ってくれると語った。父とは「今も腕組んで歩いたりとか、バイバイの時はハグ」と明かした。芸能界入りは反対されなかったかと聞かれると「父の仕事がきっかけで、いまの事務所のオーディション受けてみないかと。父が私のレール