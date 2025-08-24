２４日午前１１時半頃、田沢湖（秋田県仙北市）―雫石駅（岩手県雫石町）間を走行中の秋田新幹線上り「こまち１６号」がクマとぶつかり、緊急停車した。乗客乗員にけがはなかった。ＪＲ東日本秋田支社の発表によると、新幹線は同じ線路を走るＪＲ田沢湖線の春木場駅で安全確認をし、約２０分後に運転再開した。衝突したクマは線路上で死んだという。事故の影響で、下りの「こまち９号」が３８分遅れ、約２００人に影響が出た。
