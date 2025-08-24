大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）が２４日、金沢市の運送会社「北陸貨物運輸」から土俵入りで使用する三つぞろいの化粧まわしを贈られた。２５日に金沢市で行われる夏巡業の土俵入りでお披露目を予定している。贈呈式は石川・白山市の同社営業所に社員ら約２００人が集まり、大型貨物トラックの荷台をステージにして行われた。営業所を訪れたのは高校時代以来だという大の里は、秋場所（９月１４日初日・両国国技館）に向け「