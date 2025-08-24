サッカーのオランダ1部アヤックスの日本代表DF板倉滉（28）は24日、ホームのヘラクレス戦でベンチを外れた。加入初戦となった17日のゴーアヘッド・イーグルス戦で先発デビューを果たして安定したプレーを見せていたが、後半32分に右ふくらはぎを気にする様子を見せて交代。ハイティンガ監督は「足がつっていた。来週には復帰できると思う」と話し、ヘラクレス戦の予想先発に板倉の名前を挙げるメディアもあったが、発表された