◆ロッテ2―0西武（24日、ZOZOマリン）またしても「2桁」の壁が西武の隅田知一郎に立ちはだかった。0―0で迎えた5回。先頭の郄部瑛斗に左翼線への二塁打を浴び、1死から三盗を許すと一ゴロの野選で先制点を奪われた。6回4安打1失点と粘投したものの、打線が小島和哉らロッテ投手陣に4安打と封じられて7敗目。それでも隅田は言い訳をせず「一球一球しっかり粘り強く投げられた点は良かった。若いカウントでも『これが勝