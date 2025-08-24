ラグビー女子ワールドカップ（W杯）イングランド大会のパブリックビューイーングが24日、東京都墨田区の東京スカイツリータウンのスカイアリーナで行われ、元日本代表FBの五郎丸歩氏（39）がゲストとして登場。約200人のラグビーファンや居合わせた約300人の来場者とともに、日本の初戦だったアイルランド戦を観戦した。試合は日本の7―28で前半を折り返し。後半には機材トラブルで音声が途切れる時間帯があったものの、五郎丸