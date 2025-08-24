ボートレース住之江の「第５９回しぶき杯競走」は２４日、予選３日目が行われた。藤田浩人（３９＝佐賀）は３日目後半を逃げ切って３連勝。初日１１Ｒでの不良航法による減点１０は痛かったが、ここまで５走３、３、１、１、１着と巻き返しに成功。得点率１０位タイにつける。相棒の７８号機は「バランスが取れているし、伸びられることもない。レースに行くと良さが出る」と実戦向きの仕上がりに納得の表情。「減点がなけれ