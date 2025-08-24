ボートレース大村の「夜の九州スポーツ杯」は２４日、準優勝戦３番勝負の５日目が行われた。予選トップ通過の松田大志郎（３７＝福岡）が５日目準優１１Ｒをきっちり逃げてＶ戦絶好枠を獲得した。ペラを叩き変えて機力の底上げに成功したようだが「優勝戦はもうちょっとペラをやって、パーフェクトの状態に持っていきたい」と、完調域にまで仕上げるつもりだ。「最近は優勝戦に乗れても優勝はできていないし、自分に嫌気が差し