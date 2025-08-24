ふるさと納税において、“米”は年間を通じて高い人気を誇っていますが、特に2024年11月から12月の米の価格高騰や不作を背景とした報道により“米”や“米定期便”への注目がより高まりました。 その影響を受け、同期間における“米”と“米定期便”の寄付件数は、前年同期比でそれぞれ1.5倍以上、1.2倍以上に増加し、2025年上半期の北海道産“米”の寄付件数も前年同期比で1.6倍以上に増加するなど、関心が高まっています。 画