ＴＢＳは２４日、歌い手のＡｄｏが歌うバラード曲「エルフ」が韓国・釜山で行われた「グローバルＯＴＴアワード」でＢｅｓｔＯｒｉｇｉｎａｌＳｏｎｇ賞を受賞したと発表した。同曲は、広瀬すずが主演した同局系連続ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」（２５年１月期）の主題歌。ドラマのプロデュースを務めた中島啓介氏、丸山いづみ氏は「アーティストの”てにをは”さんが、ドラマの世界観の意図を汲（く）み取りな