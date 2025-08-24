¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬24Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAYNIGHTDREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¢¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤ò¡È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¡É¤Ë¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×ÌÚ²¼Î´¹Ô¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Í­µÈ¤Ï¡ÖÌÚ²¼¡×¤È¸Æ¤Ó¼Î¤ÆÏ¢È¯¡£30Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¼ºÎé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ü¥±¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÈÖÁÈ