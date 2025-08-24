林官房長官は24日、大阪市の万博会場を視察し、安全で円滑な運営に万全を期すよう指示した。林長官は、大阪・関西万博を初めて訪れ、東欧のモルドバのパビリオンや、ガンダムのパビリオンなどを視察した。その後、記者団の取材に対し、「熱中症対策や各種の安全対策について確認を行った」とした上で、「引き続き安全かつ円滑な運営に万全を期す」ことなどを指示したと明かした。その上で、「閉幕の10月まで、ぜひ多くの方に来場し