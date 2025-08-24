ロックシンガーの矢沢永吉（75）が24日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。ライブ後、驚きの早さで会場から引き上げることを明かした。人気企画「インタビュアー林修」に登場。MCの予備校講師でタレントの林修から、「矢沢伝説」について聞かれ「ライブ後は楽屋に戻らず即帰宅する」のは本当かと聞かれて答えたもの。矢沢は「最初はそうじゃなかったんですけどね。僕、ステージから降りる時にもう、バス