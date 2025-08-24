飯塚オートのＧ?「第６８回ダイヤモンドレース」は２４日の３日目、準々決勝戦が行われた。７Ｒでは佐藤摩弥（３３＝川口）がさばいて１着。２日目の６着から巻き返しとなる今節２勝目を挙げ、準決勝戦に進んだ。「エンジンのセッティングはそのままでタイヤだけ替えた。試走もナベさん（渡辺篤）に引っ張ってもらって、タイムが出た」と試走は３・３３秒の好時計を叩き出した。「タイヤが良かった。エンジンは軽さが気になる。