放送日時： 2025年8月24日（日）22:00ゲスト：友近私の中の、もうひとりのワタシ。：好きなことをやり続けるゲストは水谷千重子や西尾一男など多彩なキャラを生み出してきた友近さん。近年はそのキャラでディナーショーや公演なども開催し、小さい子どもからお年寄りまで全ての世代から愛される人気振り。そんな友近さんのプライベートな一面をよく知るハリセンボン近藤春菜さんは一緒に行った旅先で可愛い一面を見つけたと明か