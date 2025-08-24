渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（53）、畑山隆則氏（50）のボクシング元世界王者3人がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。井上尚弥（32＝大橋）が9月14日に名古屋でムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）を迎え撃つ世界スーパーバンタム級4団体統一戦を展望した。畑山氏は「ムロジョンは井上チャンピオンにとって今までで最強の挑戦者」と評価した。竹原氏も「パワーがある」と挑戦者の体の強さを認めた。