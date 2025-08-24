お笑いコンビ「中川家」礼二(53)が24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にVTR出演。人気芸人について「お笑いのために生きている」などと絶賛した。この日のスタジオゲストはお笑いタレント・友近。礼二は友近をよく知る先輩としてVTR出演した。礼二は友近について「お笑いのために生きているていう感じですよね。中身だけで勝負というか。今、女芸人と言われますけど、僕はそういうカテゴリーで友近