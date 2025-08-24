「俺は、俺たちは、それをおかしいと言うことも許されぬのか。こんな世は正されるべきだと声を上げることも」 参考：有吉弘行、『べらぼう』に“服部半蔵”役で出演自身の演技に「100点と言うしかないですね」 NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第32回「新之助の義」は、胸を締めつけるほどの痛みと、同時に人が人として生き抜くための「義」を問う一話であった。 ふく（小野花梨）と幼い息子を失