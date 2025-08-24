◇ドイツ1部ホッフェンハイム 2―1 レーバークーゼン（2025年8月23日ドイツ・レーバークーゼン）ドイツ1部ホッフェンハイムは24日、所属する日本代表DF町田浩樹（27）の負傷は、左膝前十字じん帯断裂の重傷だったと発表した。クラブの公式サイトによると手術の必要があり、長期離脱となる見込み。町田は23日に敵地で行われたレバークーゼンとの今季開幕戦で左膝を痛め、前半アディショナルタイムに交代。1―1の同40分