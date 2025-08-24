広島の森下暢仁投手が２４日、出場選手登録を抹消された。この日の中日戦（マツダ）後、新井監督は「ちょっと肩に張りがあるということなので、１回ね。心身ともに、また整えて戻ってこいというふうに言いました」と明かした。今季は６年目で初めて開幕投手を務め、ここまで１５２回１／３イニングはリーグ最多とフル回転してきたが、両リーグ単独最多の１４敗（６勝）を喫していた。２３日の中日戦（マツダ）では７回３失点（