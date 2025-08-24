◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節ＦＣ東京０―４京都（２４日・味スタ）ＦＣ東京は０―１の前半１１分、ビルドアップでミスが生じ、ＧＫキムスンギュがラファエルエリアスをＰＡ内で倒し、ＰＫを献上した。これを決められ、早々と２点のリードを許した。後半３６分にも、高い位置でボールを奪われ、エリアスにハットトリックを許した。試合後、松橋力蔵監督は「序盤のエラーで３失点。もう少し細部に対し、コーチングや準備が