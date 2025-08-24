◆パ・リーグ楽天２―３オリックス（２４日・楽天モバイルパーク）オリックスが接戦を制し、仙台での３連戦を２勝１敗で終えた。２カードぶりの勝ち越しで、４位・楽天とは４ゲーム差に拡大。岸田監督は「きょうの勝ちは大きかった」と手応えを示した。先発・エスピノーザは７回１失点で４勝目。７月１日の西武戦（那覇）以来、７試合ぶりの白星を挙げた右腕を「（７回まで投げてくれたのは）大きかった。頑張ってくれました