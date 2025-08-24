「WESSIONFESTIVAL 2025」（C）WOWOW 10月12日、13日に大阪・万博記念公園で開催されるWEST.初の主催フェス「WESSIONFESTIVAL 2025」の出演アーティストが一斉解禁された。12日はアイナ・ジ・エンドに加えSaucy Dog、サンボマスター、Lucky Kilimanjaro、13日はMONGOL800、wacciに加えウルフルズ、eill 、Little Glee Monsterの出演が決定した。WOWOW加入者限定のオフィシャルWOWOW先行抽選（イープラス）は8月24日