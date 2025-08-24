あいみょんが、8月4日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した最新曲「いちについて」のパフォーマンス映像を公開した。◆あいみょん 動画「いちについて」はTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」の主題歌として書き下ろされた楽曲となっており、7月23日に配信リリースされている。8月17日にはミラーレイチェル智恵が監督を務めたMVも公開された。なお今回公開されたパフォーマンス映像は、9月21日22時までの4週間限定の