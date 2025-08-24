森下暢仁投手広島の森下暢仁投手が24日、右肩の張りで出場選手登録を外れた。初の開幕投手を務めた6年目の今季はエースとしての働きを期待されたが、22試合の登板で6勝14敗、防御率2.48。6月20日の楽天戦から今月9日の中日戦にかけて8連敗を喫していた。新井監督は「心身ともに整えて戻って来いと言った。そんなにシリアスではないと思うけど（再登録は）回復状況を見て決めていきたい」と話した。