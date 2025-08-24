「広島５−４中日」（２４日、マツダスタジアム）広島が連敗を２で止め、４位に再浮上した。今季初登板の常広は６回途中３安打３失点（自責２）で今季初勝利をマークした。また、この日、今季初の抹消となった森下暢仁投手は２６日から３軍でリハビリに入ることが明らかになった。試合後の新井監督の一問一答は次の通り。【テレビ】−試合の総括。「常広が今季初先発だったんですけどね、いいピッチングをしてくれまし