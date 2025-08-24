【J1第27節】(味スタ)FC東京 0-4(前半0-3)京都<得点者>[京]ラファエル・エリアス3(8分、13分、81分)、鈴木義宜(45分)<警告>[F]小泉慶(31分)、橋本拳人(45分+4)、長友佑都(45分+4)[京]佐藤響(30分)、松田天馬(52分)観衆:27,591人主審:イバン・バルトン└大混戦J1は京都が首位に再浮上!! エリアスのハットトリックに屈したFC東京、大学生デビューFW小湊絆らが猛攻も及ばず