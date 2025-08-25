【J2第27節】(ユアスタ)仙台 1-0(前半1-0)千葉<得点者>[仙]武田英寿(38分)<警告>[千]田口泰士(3分)、小林慶行(90分+4)観衆:16,234人主審:木村博之└仙台が上位“6ポインター”制して6戦ぶり勝利6位浮上! 武田英寿ドンピシャヘッド弾で2位・千葉と勝ち点2差に