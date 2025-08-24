[8.24 J1第27節 FC東京 0-4 京都 味スタ]J1リーグは24日、第27節を行い、京都サンガF.C.がFC東京に4-0で勝利した。京都は2位の鹿島と勝ち点51で並ぶ中、得失点差で3ポイント上回って首位に再浮上。エースのFWラファエル・エリアスが得点ランキング首位のFWレオ・セアラ(鹿島)に2点差に迫るハットトリックの大活躍で勝利に導いた。一方、敗れたFC東京は降格圏との勝ち点差が5に縮まった。今節のJ1リーグ最後の一戦。上位勢が勝