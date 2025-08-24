広島は２４日の中日戦（マツダ）に５―４で逃げ切った。今季初先発の２年目右腕・常広羽也斗投手（２３）が６回途中まで３失点（自責２）の好投を披露すれば、赤ヘル打線は中日の今季ドラ１左腕・金丸を攻略する。３回に敵失から一死一、三塁の好機をつくると「２番・遊撃」に抜擢された前川が、しぶとく左翼前に先制打。ここから打線が活気づき、４番モンテロの２点適時二塁打、４試合ぶりスタメンの末包は１１号２ランを放