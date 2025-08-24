Image: National Ignition Facility あがり続ける金の価格。ゴールドのアクセサリなんて気軽に買える値段のものはなくなりました。思い切っても買えません。そんな令和の世に現れたのが「水銀を金に変えてみせましょう！」という、魔法のようなスタートアップ企業です。年間5,000kgの金を生成サンフランシスコを拠点とするエネルギー系スタートアップMarathon Fusionが公開した論文（査読前