カーリングのアドヴィックスカップ（２４日、北海道・アドヴィックス常呂カーリングホール）を２０２２年ロコ・ソラーレ（ＬＳ）が最高の形で終えた。この日の決勝はどうぎんクラシック（７〜１０日）の準決勝で敗れた北海道銀行と対戦。第２エンド（Ｅ）に３点を先制すると、第３Ｅに１点を追加する。後半は北海道銀行の猛追に遭うも、６―４で逃げ切った。セカンド・鈴木夕湖は「地元の試合でたくさんお客さんが来ていただ