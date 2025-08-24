◇セ・リーグ巨人2―4DeNA（2025年8月24日東京D）巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は24日、DeNA戦の敗戦後に2番手で6回から3イニングを投げ1安打3奪三振無失点の好投を見せた23年ドラフト5位左腕・又木鉄平投手（26）を称賛した。この日は、今季21度目の先発マウンドに上がった赤星が初回に先制を許すと、4回は筒香に、5回には先制打を打たれた宮崎に本塁打を打たれるなど2発を含む5回93球6安打4失点（自責3）と本