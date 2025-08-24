カルビーは「フルグラ」ブランドで森永製菓の「森永ミルクキャラメル」とコラボレーションした「フルグラボール ミルクキャラメル味」を8月25日に発売し、「フルグラボール」の認知拡大を図る。8月20日、新商品発表会に登壇したカルビーのマーケティング本部シリアル部フルグラチームブランドマネジャーの大本都子氏は「『フルグラボール』は認知拡大が課題となっており、今回の新商品で知名度のアップを図る。コラボレーショ