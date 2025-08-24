今回、Ray WEB編集部はなんでも真似をしてくる友だちについて、読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は同じ大学のナルミと友だちです。しかし、彼女には少し困ったところがあり……？原案：Ray WEB編集部作画：ふじさわのぞみライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】私が好きだって知ってるよね…？主人公の好きな人を平気で奪う最低な友だち！主人公はどうする…！？